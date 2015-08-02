Описание

Flashlight Plus MOD APK будет приложением, которое поможет вам оптимально оптимизировать вспышку, встроенную в ваше устройство, и достичь высочайшего уровня эффективности. Если вы человек, который часто работает в ночных условиях, это будет отличное приложение, которое вы должны добавить в свою коллекцию.





С помощью Flashlight Plus MOD APK вы можете превратить вспышку на вашем телефоне в компактный, удобный фонарик прямо в вашем кармане, чтобы использовать его в любое время и в любом месте. В сочетании с этим будет возможность превратить ваш телефон в удобную, четкую и чрезвычайно детализированную лупу, оптимизировав возможность записи изображений с камеры. Это идеально интегрированное приложение, так что вы можете отлично использовать свою камеру в условиях низкой освещенности.