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Battery One: Батарея (Мод, Premium Unlocked)

Battery One: Батарея (Мод, Premium Unlocked) 1.8.8

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Версия:
1.8.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Оne
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 258
Скриншоты
Описание

BatteryOne — это интеллектуальное приложение, которое действует как привратник к большому количеству информации об аккумуляторе и расположено глубоко внутри сложностей внутренней работы вашего мобильного устройства. Это высокоразвитое приложение делает больше, чем просто считывает состояние вашего аккумулятора; он также показывает и анализирует широкий спектр индикаторов состояния, включая, среди прочего, скорость зарядки, температуру и фактическую емкость. Представьте, что вы держите на ладони миниатюрную версию лаборатории Теслы.


BatteryOne поможет вам раскрыть скрытые факторы, определяющие, как долго будет работать батарея вашего телефона. Срок службы батареи вашего телефона ограничен, как и у всех других ресурсов на земле; на его продолжительность влияют несколько факторов, в том числе температура, количество циклов зарядки, через которые он проходит, и то, как он используется. BatteryOne анализирует все эти факторы, чтобы предоставить вам всестороннее представление о состоянии вашей батареи. Теперь, когда у вас есть эта информация, вы больше не пассивный потребитель, а скорее информированный участник того, как долго будет работать ваша батарея.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Battery One: Батарея (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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