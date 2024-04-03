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Lisa Total Investigation! (18+)

Lisa Total Investigation! (18+) P2 v.0.51

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Версия:
P2 v.0.51
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 615
Скриншоты
Описание

Lisa Total Investigation! (18+) - Пол и Лиза - главные персонажи, которые вступают в сюжетную историю, полную интриг и неожиданных событий. Планируя свой великий день - свадьбу, они сталкиваются с серией несчастных событий, которые начинают негативно влиять на их планы.


Сначала они сталкиваются с таинственным и подозрительным происшествием, которое приводит к гибели их друга. Это внезапное событие ставит под вопрос их безмятежное будущее и заставляет их начать разбираться в сложившейся ситуации. Вскоре после этого в сюжет вступает офицер Скотленд-Ярда, который завербовал Пола в качестве агента под прикрытием. Это разворачивает историю в совершенно неожиданном направлении, вовлекая героев в расследование, которое окажет непредсказуемое воздействие на их отношения.


По мере того как Пол и Лиза погружаются в расследование, их отношения сталкиваются с испытаниями и вызовами. Сложности и опасности, с которыми они сталкиваются, могут поставить под сомнение их будущее вместе. Возможно, они будут вынуждены переосмыслить свои планы и решить, что для них действительно важно.


Эта история обещает увлекательный сюжет с элементами интриги, романтики и драмы, где главные герои будут сталкиваться с неожиданными поворотами судьбы и должны будут принимать сложные решения, которые повлияют на их будущее вместе.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Lisa Total Investigation! (18+) vP2 v.0.51 MOD APK

Скачать Lisa Total Investigation! (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Lisa Total Investigation! (18+)
Version 0.99 Version TG 0.99


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Lisa Total Investigation! (18+)


Комментарии (2)
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Shum
Shum 19 января 2025 04:04
При загрузке (запуске) выдаёт ошибку скрипта, на нажатие 'игнорировать' вылетает. По моему не до конца подготовили по порт андроид.
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ПСМ
ПСМ 3 апреля 2024 17:30
Очередной симулятор шлюхи?
0
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