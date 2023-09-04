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Steam and Sorcery (18+)

Steam and Sorcery (18+) Ch. 3

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Версия:
Ch. 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 636
Скриншоты
Описание

Steam and Sorcery — это амбициозный кинетический визуальный роман, который окутывает игрока красочным миром магии и технологий. В этом эпическом приключении вы окунетесь в уникальную вселенную, где волшебство соседствует с прогрессом технологий.


Главная героиня, Заза, станет вашим путеводным звездой в этом фантастическом мире. Ее стремление к саморазвитию и амбиции познать магические секреты делают ее захватывающим персонажем. Она мечтает не только стать могущественной ведьмой, но и получить обучение у выдающегося мага Мэриона Руби, который является своего рода авторитетом в городе.


Смешение магии и технологий создает интересное противоречие в мире "Steam and Sorcery". Игра раскрывает перед игроками не только захватывающие пейзажи, но и сложные этические и моральные дилеммы, которые герои будут сталкиваться. Как Заза, вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами.


Визуальная анимация и рисованные сцены добавляют в игру живости, а пламенные искры магии и сверкающие технологии создают впечатляющий визуальный стиль. "Steam and Sorcery" приглашает игроков окунуться в мир секретов и страстей, где магия и технологии переплетаются в захватывающем сюжете.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Steam and Sorcery (18+) vCh. 3 MOD APK

Скачать Steam and Sorcery (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Отзывы о Steam and Sorcery (18+)


Комментарии (1)
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Никто
Никто 4 сентября 2023 17:23
Нет "сюжета"
-1
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