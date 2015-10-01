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Little Inferno (Мод, Много денег)

Little Inferno (Мод, Много денег) 2.0.3.3

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Версия:
2.0.3.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tomorrow Corporation
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 535
Скриншоты
Описание

Little Inferno - это мобильная игра, которая действительно выделяется среди других игр на рынке благодаря своей уникальной и оригинальной концепции. Она предоставляет игрокам нечто совершенно новое и интересное.


Главная идея игры заключается в том, чтобы сжигать различные предметы в огне и наблюдать за тем, как они сгорают. Это может показаться необычным, но именно здесь скрывается глубокий смысл и уникальность Little Inferno. В процессе игры вы будете отправлять в пламя различные предметы, начиная с обычных домашних вещей и заканчивая экзотическими и даже фантастическими объектами. Однако игра не ограничивается простым сжиганием предметов. Здесь есть головоломки, которые требуют от игрока креативного мышления и логики. Вы должны понять, какие предметы следует сжечь, чтобы решить головоломку или выполнить конкретное задание.


Графика и атмосфера игры также заслуживают упоминания. Она выполнена в атмосферном стиле и сопровождается отличным саундтреком, что создает неповторимую атмосферу.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Little Inferno (Мод, Много денег) v2.0.3.3 MOD APK

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Скачать Little Inferno (Мод, Много денег) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

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