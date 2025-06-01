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U Launcher (Мод, Premium Unlocked)

U Launcher (Мод, Premium Unlocked) 6.8

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Версия:
6.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MH Apps Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 19:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
403
Скриншоты
Описание

U Launcher - это инновационный лаунчер для устройств Android, который приносит свежий взгляд на пользовательский опыт. U Launcher придает вашему Android-устройству современный и футуристический вид. Если вам надоело однообразие и вы хотите, чтобы ваш телефон выглядел стильно, это приложение может быть вашим решением. Это приложение также включает в себя мощный файловый менеджер, который позволяет вам легко управлять вашими файлами, архивами и документами.


Интерфейс, напоминающий ОС Ubuntu, делает работу с файлами более удобной и интуитивно понятной. Вы можете копировать, вставлять, архивировать, разархивировать и делиться файлами так, как вам удобно. Кроме того, вы можете перемещать файлы в корзину, чтобы решить их судьбу позже, что делает процесс управления файлами более гибким и безопасным.U Launcher предоставляет пользователям возможность оживить свой Android-опыт и настроить его в соответствии с собственными предпочтениями, добавив стильный дизайн и мощный файловый менеджер.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать U Launcher (Мод, Premium Unlocked) v6.8 MOD APK

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Скачать U Launcher (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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