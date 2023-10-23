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God of War 4 Mobile

God of War 4 Mobile 1.0

3
0
Скачать (340 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 340 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
1 324

God of War 4 Mobile - это переосмысление легендарной игры для консолей, теперь доступное на мобильных устройствах. Пользуясь преимуществами современных графических движков, игра поражает своей детализацией и реалистичностью. Каждая сцена, каждый бой выглядят потрясающе, а анимация персонажей и врагов вызывает восхищение.


Центральный персонаж - Кратос, бог войны, который вновь отправляется в путешествие, на этот раз вместе со своим сыном. Это не просто поход по миру скандинавских богов, это путешествие души, где Кратос пытается научить своего сына и в то же время борется со своим прошлым.


Боевая система обновлена, и теперь игрокам предстоит не только быстро нажимать кнопки, но и стратегически подходить к каждому бою, используя комбинации атак и блоков. Пазлы и загадки также стали сложнее, и их решение требует умения и логики.


Скриншоты

Информация о модах

Портировать ПК на Android


- Игра доступна как на английском, так и на китайском языках.

- Загружена исправленная версия.

Скачать God of War 4 Mobile 1.0 взлом

Скачать God of War 4 Mobile
340 Мб
Ссылка 2
340 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о God of War 4 Mobile


Комментарии (1)
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jack
jack 23 октября 2023 19:17
Игра выкидывает после старта игры показывает заставку секун 2 и дропает что делать
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