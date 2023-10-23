God of War 4 Mobile - это переосмысление легендарной игры для консолей, теперь доступное на мобильных устройствах. Пользуясь преимуществами современных графических движков, игра поражает своей детализацией и реалистичностью. Каждая сцена, каждый бой выглядят потрясающе, а анимация персонажей и врагов вызывает восхищение.





Центральный персонаж - Кратос, бог войны, который вновь отправляется в путешествие, на этот раз вместе со своим сыном. Это не просто поход по миру скандинавских богов, это путешествие души, где Кратос пытается научить своего сына и в то же время борется со своим прошлым.





Боевая система обновлена, и теперь игрокам предстоит не только быстро нажимать кнопки, но и стратегически подходить к каждому бою, используя комбинации атак и блоков. Пазлы и загадки также стали сложнее, и их решение требует умения и логики.