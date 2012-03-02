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Gladiator manager (Мод, Много бриллиантов)

Gladiator manager (Мод, Много бриллиантов) 3.12.2c

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Версия:
3.12.2c
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Renegade games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 120
Скриншоты
Описание

Gladiator Manager — это стратегическая игра с экономическими элементами, где игроки берут на себя роль ланисты, менеджера школы гладиаторов. Цель — тренировать и улучшать свою команду гладиаторов, чтобы сделать их непобедимыми в битвах и завоевать признание в арене, что в конечном итоге принесет славу и богатство.


Игра имитирует ретро стиль графики, напоминая о классических играх прошлых лет, что может привлечь поклонников ностальгии и любителей "старой школы". Графика хоть и проста, но создает нужную атмосферу, подчеркивая жестокость и выживание в древнеримском мире гладиаторских боев.


Пользователи должны тщательно заниматься подготовкой гладиаторов: от тренировок и улучшения навыков до управления ресурсами и расширения своей школы. Важно не только обучение бойцов, но и их моральное состояние, а также выбор правильной тактики и экипировки для каждого боя.


Постепенно, продвигаясь в игре и зарабатывая деньги на победах, игроки смогут расширять свою школу, нанимать новых бойцов и открывать доступ к престижным соревнованиям, включая сражения на арене Колизея — вершине карьеры каждого гладиатора.


Информация о модах

Много бриллиантов

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Gladiator manager (Мод, Много бриллиантов) v3.12.2c MOD APK

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Скачать Gladiator manager (Мод, Много бриллиантов) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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