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50 Tiny Room Escape (Мод, Много денег)

50 Tiny Room Escape (Мод, Много денег) 0.6.10

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Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Kiary Games ltd
Версия:
0.6.10
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 306

50 Tiny Room Escape — это захватывающий квест-пазл, в котором игрокам предстоит решить сложные головоломки, чтобы сбежать из замкнутых комнат. Игра включает в себя интересный сюжет, где основной герой и несколько второстепенных персонажей привносят дополнительную интригу в игровой процесс.


Особенностью игры является наличие интерактивных 3D-моделей комнат, которые можно исследовать с разных углов. Это позволяет игрокам погрузиться в процесс поиска ключевых предметов и решения головоломок, делая каждый уровень уникальным и захватывающим.


"50 Tiny Room Escape" предлагает множество уровней с разнообразными заданиями и загадками, которые требуют логического мышления и внимательности. Это делает игру идеальной для фанатов жанра побега и всех, кто ценит качественно сделанные головоломки с реалистичной графикой и погружающим геймплеем.


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Информация о модах

Много денег

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Скачать 50 Tiny Room Escape (Мод, Много денег) 0.6.10 взлом

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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