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Great Conqueror 2: Shogun (Мод, Много денег)

Great Conqueror 2: Shogun (Мод, Много денег) 2.3.0

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Версия:
2.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EasyTech
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 951 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 683
Скриншоты
Описание

Great Conqueror 2: Shogun — это стратегическая игра, которая позволяет игрокам погрузиться в бурный исторический период эпохи Сэнгоку в Японии, когда сёгунат Асикага пришел в упадок, а власть перешла к многочисленным военачальникам. В этой игре игроки переживут более 200 исторических сражений, станут свидетелями интриг и конфликтов между враждующими фракциями и попытаются объединить страну под своей властью.


Great Conqueror 2: Shogun предлагает глубокий стратегический геймплей, где каждое решение и действие игрока может повлиять на исход истории. Игрокам предстоит строить и управлять своими армиями, вести дипломатию, а также разрабатывать тактики и стратегии для победы в битвах.


Игра отличается вниманием к историческим деталям, представляя реальных исторических личностей и события, что добавляет глубины и реализма. Игроки получат возможность исследовать различные аспекты японской истории и культуры той эпохи, погружаясь в мир политических интриг и военных конфликтов.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Great Conqueror 2: Shogun (Мод, Много денег) 951 Мб Ссылка 2 951 Мб
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