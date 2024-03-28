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Bunker Wars: WW1 RTS Игра (Мод, Бесплатные награды)

Bunker Wars: WW1 RTS Игра (Мод, Бесплатные награды) 0.2.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Версия:
0.2.2
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 529 Мб
id приложения:
rts.bunker.wars
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
2 084

Bunker Wars: WW1 Strategy — это многопользовательская стратегическая военная игра в реальном времени! Соберите армию, участвуйте в эпических PVP-сражениях, придумайте собственную тактику победы и станьте лучшим в защите башен! В разгар мировой войны защитите свою базу от врагов и прорвите их оборону. Улучшайте свои бункеры и расширяйте свои территории, отправляя армию для захвата чужаков. Устанавливайте башни и распределяйте войска по разным целям. Разрабатывайте стратегию в каждой битве, обходите окопы, улучшайте свою базу и захватывайте все вражеские постройки, чтобы победить в этой эпической RTS-игре!


Докажите другим игрокам, что вы настоящий стратег и полководец в мультиплеере в реальном времени! Играйте в рейтинговые бои в режиме PVP с несколькими игроками одновременно. Выбирайте разные режимы игры и улучшайте свои тактические навыки в каждом из них. Войдите в число лучших игроков в защите башен, побеждая соперников в рейтинговых лигах! Примите участие в захватывающей кампании и приведите свою армию к победе в каждой миссии. Разблокируйте уникальных героев из разных империй и улучшайте их навыки и таланты, чтобы побеждать на поле боя. Выбирайте из большого набора способностей, чтобы получать различные преимущества в войне за бункеры.


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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Bunker Wars: WW1 RTS Игра (Мод, Бесплатные награды) 0.2.2 взлом

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529 Мб
Ссылка 2
529 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Bunker Wars: WW1 RTS Игра (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (1)
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Гость Руслан
Гость Руслан 21 января 2024 17:51
Сделайте пожалуйста на деньги мод
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