Bunker Wars: WW1 Strategy — это многопользовательская стратегическая военная игра в реальном времени! Соберите армию, участвуйте в эпических PVP-сражениях, придумайте собственную тактику победы и станьте лучшим в защите башен! В разгар мировой войны защитите свою базу от врагов и прорвите их оборону. Улучшайте свои бункеры и расширяйте свои территории, отправляя армию для захвата чужаков. Устанавливайте башни и распределяйте войска по разным целям. Разрабатывайте стратегию в каждой битве, обходите окопы, улучшайте свою базу и захватывайте все вражеские постройки, чтобы победить в этой эпической RTS-игре!





Докажите другим игрокам, что вы настоящий стратег и полководец в мультиплеере в реальном времени! Играйте в рейтинговые бои в режиме PVP с несколькими игроками одновременно. Выбирайте разные режимы игры и улучшайте свои тактические навыки в каждом из них. Войдите в число лучших игроков в защите башен, побеждая соперников в рейтинговых лигах! Примите участие в захватывающей кампании и приведите свою армию к победе в каждой миссии. Разблокируйте уникальных героев из разных империй и улучшайте их навыки и таланты, чтобы побеждать на поле боя. Выбирайте из большого набора способностей, чтобы получать различные преимущества в войне за бункеры.