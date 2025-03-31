android-1.ru / Игры / Экшен / Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег)
Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег)

Zombotron Re-Boot 1.4.1

Много денег
3
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ant.Karlov Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 452
Скриншоты
Описание

Zombotron Re-Boot - это захватывающая 2D игра в жанре экшена с элементами платформера и космической тематики. Проект представляет собой ремастер оригинальной серии игр Zombotron и включает в себя улучшенную графику и множество новых особенностей геймплея.


Сюжет игры разворачивается на заброшенной планете, где некогда находилась колония людей. Главный герой отправляется на разведывательную миссию после получения информации, которая связана с прошлыми событиями на этой планете. Во время своего приключения игрок столкнется с множеством тайн прошлого, местными обитателями и другими увлекательными факторами.


Задачей игрока будет исследовать опасный мир планеты, бороться с зомби и другими врагами, решать головоломки и раскрывать сюжетные загадки. Ремастер обещает увлекательное и захватывающее приключение, как для фанатов оригинальной серии, так и для новых игроков.



Информация о модах
  • Вы всегда начинаете уровни в игре с 25 000 золота и оно не уменьшается.
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег) v1.4.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
ShadowHero (Мод, Без рекламы)
ShadowHero (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.456
Metal Company (полная версия)
Metal Company (полная версия)
Version: 1.0.2
5 НОЧЕЙ С ТИМОХОЙ ШАЛУНОМ (полная версия)
5 НОЧЕЙ С ТИМОХОЙ ШАЛУНОМ (полная версия)
Version: 1.0
RAGNAROK 20 HEROES (Мод меню)
RAGNAROK 20 HEROES (Мод меню)
Version: 1.0.35
GRAND THEFT PLAYGROUND 6 (Полная версия)
GRAND THEFT PLAYGROUND 6 (Полная версия)
Version: 1
The Last Bell Epic Zombies (Полная версия)
The Last Bell Epic Zombies (Полная версия)
Version: 1.01
Star Survivor:Premium (Мод Меню)
Star Survivor:Premium (Мод Меню)
Version: 1.0.348
Merge and Raid (Полная версия)
Merge and Raid (Полная версия)
Version: 1.0

Отзывы о Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив