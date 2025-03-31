Zombotron Re-Boot - это захватывающая 2D игра в жанре экшена с элементами платформера и космической тематики. Проект представляет собой ремастер оригинальной серии игр Zombotron и включает в себя улучшенную графику и множество новых особенностей геймплея.
Сюжет игры разворачивается на заброшенной планете, где некогда находилась колония людей. Главный герой отправляется на разведывательную миссию после получения информации, которая связана с прошлыми событиями на этой планете. Во время своего приключения игрок столкнется с множеством тайн прошлого, местными обитателями и другими увлекательными факторами.
Задачей игрока будет исследовать опасный мир планеты, бороться с зомби и другими врагами, решать головоломки и раскрывать сюжетные загадки. Ремастер обещает увлекательное и захватывающее приключение, как для фанатов оригинальной серии, так и для новых игроков.
- Вы всегда начинаете уровни в игре с 25 000 золота и оно не уменьшается.
Скачать Zombotron Re-Boot (Мод, Много денег) v1.4.1 MOD APK
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