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Guns at Dawn: West Shooter (Мод меню)

Guns at Dawn: West Shooter (Мод меню) 1.31.07

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Версия:
1.31.07
Требования:
Android 9
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 292 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 729
Скриншоты
Описание

Guns at Dawn – это захватывающий соревновательный шутер для мобильных устройств, который переносит игроков в мир напряженных дуэлей в стиле Дикого Запада. Игра основана на системе PvP (игрок против игрока), где ключевыми факторами успеха являются навыки, точность, время реакции и тактика.


Игроки имеют возможность освоить мастерство стрельбы из пистолетов, разработать стратегии уклонения от огня и использовать уникальные смертоносные способности своих персонажей. Это требует от игроков быстроты реакции и стратегического мышления, чтобы быстро и эффективно уничтожать своих противников.


"Guns at Dawn" предлагает уникальный игровой опыт, где игроки могут оттачивать свои навыки стрельбы и уклонения в многочисленных боях. Каждая дуэль представляет собой новый вызов и возможность для демонстрации мастерства и тактики.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • РЕЖИМ БОГА

*Ваш враг никогда не будет стрелять в вас.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Guns at Dawn: West Shooter (Мод меню) 292 Мб Ссылка 2 292 Мб

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