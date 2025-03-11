Описание

Откройте для себя острые ощущения от торгов на аукционах хранения, где всегда возможны неожиданные находки. В Bid Wars 3 – Auction Tycoon вы почувствуете адреналин от участия в аукционах по всему миру в поисках редких и ценных предметов. Используйте свое превосходное стратегическое мышление, чтобы превзойти конкурентов и заключить лучшие сделки. В этой бизнес-симуляторе напряженность аукциона в последнюю минуту заставит ваше сердце биться чаще.





Выигрывать на аукционах – это только начало. Теперь пришло время открыть свой ломбард и заработать на этих забытых сокровищах. Вложите деньги обратно в компанию, чтобы помочь ей расти. Проводите выставки, чтобы продемонстрировать свои бесценные коллекции. Узнайте, как стать мастером градостроительства и коллекционирования! Теперь у вас есть возможность, если вы когда-либо мечтали добиться успеха в сфере аукционов и поиска сокровищ.