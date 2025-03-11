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Bid Wars 3 - Auction Tycoon (Мод, Бесплатные награды)

Bid Wars 3 - Auction Tycoon (Мод, Бесплатные награды) 1.17.1

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Версия:
1.17.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
By Aliens L.L.C
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
554
Скриншоты
Описание

Откройте для себя острые ощущения от торгов на аукционах хранения, где всегда возможны неожиданные находки. В Bid Wars 3 – Auction Tycoon вы почувствуете адреналин от участия в аукционах по всему миру в поисках редких и ценных предметов. Используйте свое превосходное стратегическое мышление, чтобы превзойти конкурентов и заключить лучшие сделки. В этой бизнес-симуляторе напряженность аукциона в последнюю минуту заставит ваше сердце биться чаще.


Выигрывать на аукционах – это только начало. Теперь пришло время открыть свой ломбард и заработать на этих забытых сокровищах. Вложите деньги обратно в компанию, чтобы помочь ей расти. Проводите выставки, чтобы продемонстрировать свои бесценные коллекции. Узнайте, как стать мастером градостроительства и коллекционирования! Теперь у вас есть возможность, если вы когда-либо мечтали добиться успеха в сфере аукционов и поиска сокровищ.


Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Bid Wars 3 - Auction Tycoon (Мод, Бесплатные награды) v1.17.1 MOD APK

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Скачать Bid Wars 3 - Auction Tycoon (Мод, Бесплатные награды) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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