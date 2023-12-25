Описание

Therapy - это история о молодой женщине по имени Джинни, которая столкнулась с депрессией и недовольством своей текущей жизнью как создатель контента и подруга. В поисках счастья и лучшего понимания себя она обращается за помощью к женщине-терапевту. Однако, терапевт имеет свои собственные планы и начинает использовать гипноз для медленного изменения Джинни.





Сюжет идет в сторону неожиданных поворотов, когда Джинни оказывается в плену манипуляций терапевта. На фоне этой истории разворачивается психологическая драма, исследующая темы моральной этики, личной идентичности и влияния внешних воздействий на человека.