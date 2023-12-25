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Therapy (18+)

Therapy (18+) 6.1

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Версия:
6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 803 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 127
Скриншоты
Описание

Therapy - это история о молодой женщине по имени Джинни, которая столкнулась с депрессией и недовольством своей текущей жизнью как создатель контента и подруга. В поисках счастья и лучшего понимания себя она обращается за помощью к женщине-терапевту. Однако, терапевт имеет свои собственные планы и начинает использовать гипноз для медленного изменения Джинни.


Сюжет идет в сторону неожиданных поворотов, когда Джинни оказывается в плену манипуляций терапевта. На фоне этой истории разворачивается психологическая драма, исследующая темы моральной этики, личной идентичности и влияния внешних воздействий на человека.


Информация о модах

Часть 6.1

– Добавлено 732 новых изображений
– Добавлено 178 анимаций

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Скачать Therapy (18+) v6.1 MOD APK

Скачать Therapy (18+) 803 Мб Ссылка 2 803 Мб
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