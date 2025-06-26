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Witcher Hunt (18+)

Witcher Hunt (18+) v0.19

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Версия:
0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 414
Описание

Witcher Hunt - это увлекательная игра, в которой игрокам предстоит отправиться в приключения в фэнтезийном мире. Главный герой, человек с травмирующим прошлым, ищет искупления и шанса на новую жизнь. В игре игроки смогут подниматься со дна, сражаться с монстрами и зарабатывать деньги. Они также могут взаимодействовать с различными персонажами, включая красивых девушек, которые нуждаются в помощи или могут предложить помощь главному герою.


Игра предоставляет свободу выбора и позволяет игрокам формировать собственный сюжет и исследовать фэнтезийный мир. Она сочетает в себе элементы экшена, ролевой игры и приключений, создавая захватывающий игровой опыт.


Информация о модах

полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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