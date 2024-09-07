The Pilgrimage (18+) 2.05
Версия:
2.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 909
The Pilgrimage - это захватывающее приключение, в котором знаменитый полководец Тали Зора, наша любимая кварианская командирша, отправляется в паломничество в перерывах между своими многочисленными приключениями. Видимо, она решила помочь своей флотилии, но как это обычно бывает в ее случае, ничего не идет по плану.
Кварианцы всегда привыкли к непредсказуемым событиям, но в этот раз кажется, что ситуация стала особенно сложной. Неожиданные повороты событий, загадочные интриги и опасности поджидают Тали на каждом шагу ее паломничества. В этой эпической истории переплетаются моменты юмора, драмы и бесконечного духа борьбы, который всегда присущ Тали и ее верным спутникам.
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