FestAI предлагает широкий спектр инструментов для начинающих охотников за привидениями, обеспечивая возможность обнаружения и расследования паранормальных явлений. Используйте радар AI Ghost Radar для поиска объектов и анализа голосовых записей на предмет EVP. Этот инструмент поможет вам выявить аномалии и сверхъестественные явления в окружающей среде.





С помощью камеры-призрака с искусственным интеллектом вы сможете делать убедительные фотографии сфер духов, зафиксировав таинственные объекты и тени, которые могут быть связаны с присутствием привидений. Это поможет вам в сборе доказательств и документации о встречах с паранормальными сущностями. Создавайте уникальные идеи для костюмов на Хэллоуин и жуткие обои с помощью создателя изображений AI. Этот инструмент поможет вам воплотить свои самые страшные фантазии в жизнь и поделиться своими творениями с другими участниками охоты на привидений.





Благодаря удобным гаджетам для охоты на привидений и удобному обмену информацией вы сможете исследовать места с потенциальным присутствием привидений и собирать жуткие улики, которыми можно будет поделиться с другими исследователями паранормальных явлений.