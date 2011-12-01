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FestAI: Ghost Detector App (Мод, Unlocked)

FestAI: Ghost Detector App (Мод, Unlocked) 4.5

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Now Tech
Версия:
4.5
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
ai.halloween.aifilter.art
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
54

FestAI предлагает широкий спектр инструментов для начинающих охотников за привидениями, обеспечивая возможность обнаружения и расследования паранормальных явлений. Используйте радар AI Ghost Radar для поиска объектов и анализа голосовых записей на предмет EVP. Этот инструмент поможет вам выявить аномалии и сверхъестественные явления в окружающей среде.


С помощью камеры-призрака с искусственным интеллектом вы сможете делать убедительные фотографии сфер духов, зафиксировав таинственные объекты и тени, которые могут быть связаны с присутствием привидений. Это поможет вам в сборе доказательств и документации о встречах с паранормальными сущностями. Создавайте уникальные идеи для костюмов на Хэллоуин и жуткие обои с помощью создателя изображений AI. Этот инструмент поможет вам воплотить свои самые страшные фантазии в жизнь и поделиться своими творениями с другими участниками охоты на привидений.


Благодаря удобным гаджетам для охоты на привидений и удобному обмену информацией вы сможете исследовать места с потенциальным присутствием привидений и собирать жуткие улики, которыми можно будет поделиться с другими исследователями паранормальных явлений.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FestAI: Ghost Detector App (Мод, Unlocked) 4.5 взлом

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70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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