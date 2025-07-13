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DramaDash: Short Drama & Reels (Мод, Unlocked)

DramaDash: Short Drama & Reels (Мод, Unlocked) v1.5.6.2

Короткие драмы на любой вкус теперь всегда под рукой

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Версия:
1.5.6.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VLMedia A.Ş.
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 15:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание

DramaDash — это твой личный кинотеатр коротких драм, где каждая история разворачивается за считанные минуты. Не важно, хочешь ли ты романтики, триллера или абсурдной комедии — платформа подберёт подходящее шоу под настроение. Умные фильтры по жанрам и темам, интуитивный интерфейс и регулярное обновление контента делают просмотр лёгким и увлекательным.


Ты включаешь серию — и уже через пару минут вовлечён по уши: каждый мини-сериал завершённый, но с изюминкой, которая цепляет. Новые истории появляются регулярно, так что скучать не придётся. Платформа подстраивается под твои вкусы, предлагая драмы, которые действительно хочется досмотреть. Попробуй один эпизод — и сложно будет остановиться.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать DramaDash: Short Drama & Reels (Мод, Unlocked) v1.5.6.2 MOD APK

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Скачать DramaDash: Short Drama & Reels (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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