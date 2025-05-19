Mx Streamz (Полная версия) 3.1
Бесплатное Android‑приложение для прямого эфира спорта, ТВ и шоу без регистрации
Mx Streamz — это современное приложение для Android, превращающее смартфон или планшет в полноценный телевизор. Здесь ты получаешь бесплатный доступ к спортивным трансляциям, телеканалам, сериалам и фильмам без регистрации, подписок и скрытых плат. Матчи Лиги чемпионов, бои, Формула-1, новостные каналы, комедии и драмы — всё запускается в один клик. Интерфейс минималистичный, категории чёткие, трансляции работают стабильно даже при среднем соединении. Управление удобно даже новичку: просто установи APK, выбери нужную категорию — и смотри, где бы ты ни был.
Удобные фильтры по жанрам, встроенные функции поиска и избранного, поддержка HD-потоков и многоканальное вещание делают Mx Streamz идеальным решением для тех, кто хочет смотреть ТВ без ограничений. Ты можешь оставить видео играть в фоновом режиме, переключаться между приложениями и не терять трансляцию. Новые каналы и подборки добавляются регулярно, включая региональные и международные потоки. Это не просто IPTV — это универсальная медиа-платформа на каждый день. Забудь о рекламе на полэкрана и выматывающих подписках — установи Mx Streamz и смотри без лишнего шума.
Полная версия
Скачать Mx Streamz (Полная версия) v3.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.