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Mx Streamz (Полная версия)

Mx Streamz (Полная версия) 3.1

Бесплатное Android‑приложение для прямого эфира спорта, ТВ и шоу без регистрации
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Версия:
3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Вчера, 19:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Mx Streamz — это современное приложение для Android, превращающее смартфон или планшет в полноценный телевизор. Здесь ты получаешь бесплатный доступ к спортивным трансляциям, телеканалам, сериалам и фильмам без регистрации, подписок и скрытых плат. Матчи Лиги чемпионов, бои, Формула-1, новостные каналы, комедии и драмы — всё запускается в один клик. Интерфейс минималистичный, категории чёткие, трансляции работают стабильно даже при среднем соединении. Управление удобно даже новичку: просто установи APK, выбери нужную категорию — и смотри, где бы ты ни был.


Удобные фильтры по жанрам, встроенные функции поиска и избранного, поддержка HD-потоков и многоканальное вещание делают Mx Streamz идеальным решением для тех, кто хочет смотреть ТВ без ограничений. Ты можешь оставить видео играть в фоновом режиме, переключаться между приложениями и не терять трансляцию. Новые каналы и подборки добавляются регулярно, включая региональные и международные потоки. Это не просто IPTV — это универсальная медиа-платформа на каждый день. Забудь о рекламе на полэкрана и выматывающих подписках — установи Mx Streamz и смотри без лишнего шума.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mx Streamz (Полная версия) v3.1 MOD APK

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Скачать Mx Streamz (Полная версия) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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