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trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован)

trakt.TV 1.9.7

Unlocked

Trakt — всё-в-одном для настоящих киноманов и сериаломанов
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Версия:
1.9.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Trakt
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Trakt — это идеальное приложение для всех, кто живёт кино и сериалами. Оно автоматически отслеживает, что вы смотрите, и синхронизируется с большинством стриминговых сервисов. Удобно создавайте списки, получайте рекомендации по вашим вкусам, узнавайте, где доступен нужный контент, и не пропустите ни одной премьеры.


Сервис предлагает глубокую персонализацию: формируйте избранное, выставляйте оценки, ведите историю просмотров и следите за трендами. А с мощной социальной составляющей вы сможете делиться мнением и общаться с другими поклонниками. Trakt — это не просто база данных фильмов и сериалов, это ваш личный гид в мире развлечений.


Информация о модах

VIP-разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован) v1.9.7 MOD APK

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Скачать trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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