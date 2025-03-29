Описание

Trakt — это идеальное приложение для всех, кто живёт кино и сериалами. Оно автоматически отслеживает, что вы смотрите, и синхронизируется с большинством стриминговых сервисов. Удобно создавайте списки, получайте рекомендации по вашим вкусам, узнавайте, где доступен нужный контент, и не пропустите ни одной премьеры.





Сервис предлагает глубокую персонализацию: формируйте избранное, выставляйте оценки, ведите историю просмотров и следите за трендами. А с мощной социальной составляющей вы сможете делиться мнением и общаться с другими поклонниками. Trakt — это не просто база данных фильмов и сериалов, это ваш личный гид в мире развлечений.