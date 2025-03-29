Версия:
1.9.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Trakt
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Trakt — это идеальное приложение для всех, кто живёт кино и сериалами. Оно автоматически отслеживает, что вы смотрите, и синхронизируется с большинством стриминговых сервисов. Удобно создавайте списки, получайте рекомендации по вашим вкусам, узнавайте, где доступен нужный контент, и не пропустите ни одной премьеры.
Сервис предлагает глубокую персонализацию: формируйте избранное, выставляйте оценки, ведите историю просмотров и следите за трендами. А с мощной социальной составляющей вы сможете делиться мнением и общаться с другими поклонниками. Trakt — это не просто база данных фильмов и сериалов, это ваш личный гид в мире развлечений.
Информация о модах
VIP-разблокирован
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Скачать trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован) v1.9.7 MOD APK
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