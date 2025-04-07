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GreenTuber блокировщик рекламы (Мод, Premium Unlocked)

GreenTuber блокировщик рекламы 0.1.6.9

Unlocked
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Версия:
0.1.6.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Maxsortube
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
543
Скриншоты
Описание

GreenTuber — это приложение, которое устраняет одну из самых раздражающих проблем потоковых сервисов: рекламу. С помощью эффективного блокировщика рекламы, GreenTuber позволяет вам наслаждаться видео без перерывов и раздражающих рекламных вставок. Оно предлагает преимущества премиум-аккаунта, такие как фоновое воспроизведение и плавающие окна, без дополнительных затрат. 


С этим приложением вы больше не будете тратить время на ожидание окончания рекламы или закрытие всплывающих окон, и сможете наслаждаться чистым, непрерывным контентом в высоком качестве. GreenTuber — это идеальное решение для комфортного просмотра видео без отвлекающих факторов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GreenTuber блокировщик рекламы (Мод, Premium Unlocked) v0.1.6.9 MOD APK

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Скачать GreenTuber блокировщик рекламы (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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