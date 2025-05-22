Описание

XCIPTV — это мощное и настраиваемое потоковое приложение для Android TV, смартфонов и планшетов, разработанное для работы с IPTV и OTT-сервисами без лишних настроек и сторонних решений. Благодаря двум встроенным плеерам ты получаешь плавное HLS-воспроизведение прямо из коробки — никаких VLC или MX Player не требуется. Установил, ввёл данные — и смотри.





Приложение идеально для провайдеров, благодаря гибкой настройке интерфейса, брендированию и надёжной интеграции с IPTV/OTT‑решениями. Пользователи получают интуитивный дизайн, стабильную потоковую передачу и адаптацию под экраны телевизоров. XCIPTV — это плеер нового поколения, который заменяет сразу несколько приложений и делает просмотр контента проще и приятнее. Просто включи — и наслаждайся.