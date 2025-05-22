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XCIPTV (Мод, Без рекламы)

XCIPTV (Мод, Без рекламы) 7.0

Удобный медиаплеер для Android TV с встроенными плеерами и OTT‑поддержкой
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Версия:
7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OTTRUN
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

XCIPTV — это мощное и настраиваемое потоковое приложение для Android TV, смартфонов и планшетов, разработанное для работы с IPTV и OTT-сервисами без лишних настроек и сторонних решений. Благодаря двум встроенным плеерам ты получаешь плавное HLS-воспроизведение прямо из коробки — никаких VLC или MX Player не требуется. Установил, ввёл данные — и смотри.


Приложение идеально для провайдеров, благодаря гибкой настройке интерфейса, брендированию и надёжной интеграции с IPTV/OTT‑решениями. Пользователи получают интуитивный дизайн, стабильную потоковую передачу и адаптацию под экраны телевизоров. XCIPTV — это плеер нового поколения, который заменяет сразу несколько приложений и делает просмотр контента проще и приятнее. Просто включи — и наслаждайся.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать XCIPTV (Мод, Без рекламы) v7.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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