XCIPTV (Мод, Без рекламы) 7.0
Удобный медиаплеер для Android TV с встроенными плеерами и OTT‑поддержкой
XCIPTV — это мощное и настраиваемое потоковое приложение для Android TV, смартфонов и планшетов, разработанное для работы с IPTV и OTT-сервисами без лишних настроек и сторонних решений. Благодаря двум встроенным плеерам ты получаешь плавное HLS-воспроизведение прямо из коробки — никаких VLC или MX Player не требуется. Установил, ввёл данные — и смотри.
Приложение идеально для провайдеров, благодаря гибкой настройке интерфейса, брендированию и надёжной интеграции с IPTV/OTT‑решениями. Пользователи получают интуитивный дизайн, стабильную потоковую передачу и адаптацию под экраны телевизоров. XCIPTV — это плеер нового поколения, который заменяет сразу несколько приложений и делает просмотр контента проще и приятнее. Просто включи — и наслаждайся.
Без рекламы
Скачать XCIPTV (Мод, Без рекламы) v7.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.