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Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы)

Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы) 4.1.6

170+ телеканалов онлайн: смотрите ТВ в HD на Android и Android TV
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Версия:
4.1.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Лайм Эйч Ди
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 19:50
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
290
Скриншоты
Описание

Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это удобное приложение для просмотра российских центральных и региональных телеканалов, доступное по всему миру при наличии стабильного интернета. Более 170 каналов в прямом эфире, без рекламы, в HD-качестве — всё, что нужно для комфортного просмотра. Каждые пять минут — это новости, шоу, сериалы или спортивные трансляции, доступные прямо с телефона или телевизора.


Настраивайте просмотр под себя: переключайте часовой пояс между местным и московским, регулируйте яркость, звук и масштаб изображения прямо в плеере, обновляйте плейлист вручную при сбоях. Приложение полностью на русском языке, поддерживает Android 5.0+ и Android TV, включая управление с пульта. Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это стабильный доступ к любимым программам без лишней рекламы и сложностей. Поддержка каналов гарантирована на территории РФ.


Информация о модах

Версия без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы) v4.1.6 MOD APK

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v4.1.2 45 Мб v4.0.9 45 Мб v4.0.8 45 Мб v4.1.2 (Ссылка 2) 45 Мб v4.0.9 (Ссылка 2) 45 Мб v4.0.8 (Ссылка 2) 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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