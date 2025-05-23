Описание

Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это удобное приложение для просмотра российских центральных и региональных телеканалов, доступное по всему миру при наличии стабильного интернета. Более 170 каналов в прямом эфире, без рекламы, в HD-качестве — всё, что нужно для комфортного просмотра. Каждые пять минут — это новости, шоу, сериалы или спортивные трансляции, доступные прямо с телефона или телевизора.





Настраивайте просмотр под себя: переключайте часовой пояс между местным и московским, регулируйте яркость, звук и масштаб изображения прямо в плеере, обновляйте плейлист вручную при сбоях. Приложение полностью на русском языке, поддерживает Android 5.0+ и Android TV, включая управление с пульта. Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это стабильный доступ к любимым программам без лишней рекламы и сложностей. Поддержка каналов гарантирована на территории РФ.