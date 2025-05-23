Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы) 4.1.6
170+ телеканалов онлайн: смотрите ТВ в HD на Android и Android TV
Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это удобное приложение для просмотра российских центральных и региональных телеканалов, доступное по всему миру при наличии стабильного интернета. Более 170 каналов в прямом эфире, без рекламы, в HD-качестве — всё, что нужно для комфортного просмотра. Каждые пять минут — это новости, шоу, сериалы или спортивные трансляции, доступные прямо с телефона или телевизора.
Настраивайте просмотр под себя: переключайте часовой пояс между местным и московским, регулируйте яркость, звук и масштаб изображения прямо в плеере, обновляйте плейлист вручную при сбоях. Приложение полностью на русском языке, поддерживает Android 5.0+ и Android TV, включая управление с пульта. Лайт HD TV: онлайн тв каналы — это стабильный доступ к любимым программам без лишней рекламы и сложностей. Поддержка каналов гарантирована на территории РФ.
Версия без рекламы.
Скачать Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы) v4.1.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.