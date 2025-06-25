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Hulu: Watch TV shows & movies (Premium подписка, 4K HDR, Без рекламы)

Hulu: Watch TV shows & movies (Premium подписка, 4K HDR, Без рекламы) v6.6.99+11974020-google

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Версия:
6.6.99+11974020-google
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Disney
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 16:14
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 18 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 260
Описание

Hulu - это платформа, которая предлагает пользователям уникальные возможности для просмотра разнообразных контентов. В приложении вы найдете фильмы, сериалы и шоу, соответствующие вашим интересам и предпочтениям. Унифицированный интерфейс облегчает использование приложения, позволяя легко находить нужные материалы.


Прежде чем начать пользоваться приложением, вам потребуется создать свой профиль. Это даст доступ к различным функциям, таким как создание списка просмотра, настройка рекомендаций и сохранение избранных контентов для просмотра позже. Создание профиля также позволит вам воспользоваться персонализированным опытом просмотра.


С помощью Hulu вы можете наслаждаться широким выбором контента в любое удобное время и место. Будь то фильмы, сериалы или оригинальные шоу, вам доступны множество опций для развлечения и отдыха. Hulu - это идеальный выбор для тех, кто ищет удобное и многофункциональное приложение для потокового просмотра контента.



Информация о модах
  • Бесплатный доступ ко всем фильмам и шоу
  • Играйте в максимально возможном качестве (до 4K)
  • Доступна загрузка
  • Синхронизируйте несколько устройств
  • Реклама отключена/удалена
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 Теги темы: Премиум, Без рекламы

Скачать Hulu: Watch TV shows & movies (Premium подписка, 4K HDR, Без рекламы) v6.6.99+11974020-google MOD APK

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Скачать Hulu: Watch TV shows & movies (Premium подписка, 4K HDR, Без рекламы) 18 МБ Ссылка 2 18 МБ
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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