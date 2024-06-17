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Art Me: Cartoon Avatar Editor (Мод, Unlocked)

Art Me: Cartoon Avatar Editor (Мод, Unlocked) 5.2

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Версия:
5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cartoon Editor Dev
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 069

Art Me - это приложение, которое предоставляет вам различные фильтры и цветовые шаблоны, которые вы можете использовать по своему усмотрению. При желании вы можете легко изменить цветовой тон фотографии и сделать ее похожей на анимационный фильм. Кроме того, в приложении также появляются популярные фильтры, используемые многими пользователями, и вы можете создавать множество фотографий с разными цветами. Наверняка вы не сможете проигнорировать ни одну особенность приложения.


Если вы хотите изменить аватар для своей учетной записи в социальной сети, но не знаете, какое изображение выбрать, вы можете использовать Art Me. Это приложение, которое помогает вам редактировать изображения с различными фильтрами и тонами, которые вы можете легко использовать. Кроме того, среди этих фильтров есть фильтры мультфильмов и эскизов, которые могут превратить ваш портрет в рисунок. Вам будет интересно испытать эту функцию, потому что вы видите себя мультипликационным персонажем.



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Информация о модах

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Скачать Art Me: Cartoon Avatar Editor (Мод, Unlocked) 5.2 взлом

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Скачать Art Me: Cartoon Avatar Editor (Мод, Unlocked) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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