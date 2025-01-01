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SeriesGuide (Мод, Unlocked)

SeriesGuide (Мод, Unlocked) 2025.1.1

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Версия:
2025.1.1
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Uwe Trottmann
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
773
Скриншоты
Описание

Развлечения - важная человеческая потребность, и у человека есть много способов развлечься, например, чтение книг, рассказов или прослушивание музыки. Есть индустрия развлечений, которую ценят многие, - это киноиндустрия. Ежегодно для удовлетворения зрителей выходит множество фильмов и телешоу на миллионы долларов. Возможно, в прошлом кино и телевидение были самыми популярными инструментами для отслеживания этих фильмов. Но теперь родился новый инструмент - смартфон и сопутствующие приложения. 


А приложение, которое может предлагать пользователям программы и фильмы, - это SeriesGuide . Это приложение не слишком сложно использовать, и оно похоже на телевизор для пользователей. После того, как пользователь завершит установку, ему необходимо запустить приложение, похожее на телевизор. В главном интерфейсе приложения есть множество программ и фильмов на выбор. Просто выберите тот, который хотите увидеть, и приложение автоматически запустит его. Но есть небольшое примечание, что для работы приложению требуется подключение к Интернету; если нет интернета, приложение работать не будет.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать SeriesGuide (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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