IMDb: Your guide to movies, TV shows, celebrities (Мод, Premium) 9.0.4.109040200
Индустрия кино-развлечений процветала, и сегодня на рынке уже представлено бесчисленное количество фильмов, и зрителям нужно приложение, которое поможет им найти лучшее. Что касается современных популярных и новых фильмов, они обычно оцениваются по шкале IMDb, которая является мощным показателем и использует шкалу от 1 до 10 для выбора фильма. IMDb имеет приложение для доступа пользователей к лучшим фильмам под названием «IMDb» - приложение, имитирующее аналог его основного веб-сайта. Задача IMDb - держать пользователей в курсе всех последних фильмов, включая трейлеры и ценные обзоры. Конечно, это не приложение медиаплатформы, но это надежный источник информации, если игроки хотят найти фильмы для просмотра.
Интерфейс IMDb идеально спроектирован и уникален, что дает пользователям революционный опыт, отличный от других приложений медиа-платформы. Суть IMDb в том, чтобы быть приложением для обзора и предлагать пользователям фильмы, которые соответствуют их требованиям и достигают наилучшего качества с абсолютными оценками IMDb. Цвета интерфейса используют традиционные цвета IMDb, идеально сочетающие черный и золотой. Конечно, пользователи могут персонализировать интерфейс, например изменять цвета, макеты и многое другое для лучшего взаимодействия с пользователем. На главной странице отображается весь контент приложения, включая новости, трейлеры и отчеты о последних фильмах. Между тем, следующая категория будет местом, где пользователи смогут фильтровать контент и искать фильмы, которые им интересны.
Информация о модах
- Реклама удалена / отключена;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Родной comscore удален полностью;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
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