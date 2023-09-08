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IMDb: Your guide to movies, TV shows, celebrities (Мод, Premium)

IMDb: Your guide to movies, TV shows, celebrities (Мод, Premium) 9.0.4.109040200

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Версия:
9.0.4.109040200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
IMDb
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 495

Индустрия кино-развлечений процветала, и сегодня на рынке уже представлено бесчисленное количество фильмов, и зрителям нужно приложение, которое поможет им найти лучшее. Что касается современных популярных и новых фильмов, они обычно оцениваются по шкале IMDb, которая является мощным показателем и использует шкалу от 1 до 10 для выбора фильма. IMDb имеет приложение для доступа пользователей к лучшим фильмам под названием «IMDb» - приложение, имитирующее аналог его основного веб-сайта. Задача IMDb - держать пользователей в курсе всех последних фильмов, включая трейлеры и ценные обзоры. Конечно, это не приложение медиаплатформы, но это надежный источник информации, если игроки хотят найти фильмы для просмотра.


Интерфейс IMDb идеально спроектирован и уникален, что дает пользователям революционный опыт, отличный от других приложений медиа-платформы. Суть IMDb в том, чтобы быть приложением для обзора и предлагать пользователям фильмы, которые соответствуют их требованиям и достигают наилучшего качества с абсолютными оценками IMDb. Цвета интерфейса используют традиционные цвета IMDb, идеально сочетающие черный и золотой. Конечно, пользователи могут персонализировать интерфейс, например изменять цвета, макеты и многое другое для лучшего взаимодействия с пользователем. На главной странице отображается весь контент приложения, включая новости, трейлеры и отчеты о последних фильмах. Между тем, следующая категория будет местом, где пользователи смогут фильтровать контент и искать фильмы, которые им интересны.



Скриншоты

Информация о модах

  • Реклама удалена / отключена;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Родной comscore удален полностью;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
 Теги темы: Premium

Скачать IMDb: Your guide to movies, TV shows, celebrities (Мод, Premium) 9.0.4.109040200 взлом

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Скачать IMDb: Your guide to movies, TV shows, celebrities (Мод, Premium) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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