Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы) v1.7.5
Преврати телефон в мигалку и удиви друзей эффектом фильма
В Police Lights Simulation ты получаешь экран, который светится, как патрульная машина на полной скорости: чёткие полиция и сигнальные огни сменяют друг друга, создавая настоящую иллюзию красно-синего маяка. Каждый вспышка — отражение реального паттерна, а динамические переходы не дадут глазам заскучать. Интерфейс настолько понятен, что уже с первого запуска ты легко настроишь частоту мигания и гармонию цвета — и всё это превращает обычный телефон в эффектный инструмент розыгрышей.
Нажми на кнопку, чтобы включить различные звуки сирен: от классического "УУ-УУ" до жёстких рёвов и предупреждающих сигналов. Встроенные режимы подстраиваются под любую ситуацию — стробоскоп, аварийное, комбинированное мигание — а настройка скорости даёт полный контроль. Работает офлайн, без лишних разрешений, и идёт тихо на любом устройстве. Готов устроить настоящий экшен? Этот симулятор мигалок и звуков — всё, что тебе нужно.
Без рекламы
Скачать Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы) v1.7.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.