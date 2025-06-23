android-1.ru / Программы / Развлечения / Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы)
Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы)

Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы) v1.7.5

Преврати телефон в мигалку и удиви друзей эффектом фильма
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.7.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Eduardo Rojas Soriano
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 17:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

В Police Lights Simulation ты получаешь экран, который светится, как патрульная машина на полной скорости: чёткие полиция и сигнальные огни сменяют друг друга, создавая настоящую иллюзию красно-синего маяка. Каждый вспышка — отражение реального паттерна, а динамические переходы не дадут глазам заскучать. Интерфейс настолько понятен, что уже с первого запуска ты легко настроишь частоту мигания и гармонию цвета — и всё это превращает обычный телефон в эффектный инструмент розыгрышей.


Нажми на кнопку, чтобы включить различные звуки сирен: от классического "УУ-УУ" до жёстких рёвов и предупреждающих сигналов. Встроенные режимы подстраиваются под любую ситуацию — стробоскоп, аварийное, комбинированное мигание — а настройка скорости даёт полный контроль. Работает офлайн, без лишних разрешений, и идёт тихо на любом устройстве. Готов устроить настоящий экшен? Этот симулятор мигалок и звуков — всё, что тебе нужно.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы) v1.7.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked)
90-е - Глюк VHS Видеоэффекты (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.7
NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked)
NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.3
Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы)
Лайт HD TV: онлайн тв каналы (Мод, Без рекламы)
Version: 4.1.6
XCIPTV (Мод, Без рекламы)
XCIPTV (Мод, Без рекламы)
Version: 7.0
Mx Streamz (Полная версия)
Mx Streamz (Полная версия)
Version: 3.1
trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован)
trakt.TV (Мод, VIP-разблокирован)
Version: 1.9.7
MovieBox - Asian Dramas&Anime (Мод, Unlocked)
MovieBox - Asian Dramas&Anime (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.01.0403.03
MovieBox (Мод, Unlocked)
MovieBox (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.03.0529.03

Отзывы о Police Lights Simulation (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив