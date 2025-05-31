Описание

NetShort — это платформа вертикального стриминга, где сериалы в формате до 60 секунд захватывают внимание с первых кадров. Вместо долгих сезонов — короткие, сочные эпизоды, которые легко смотреть стоя в очереди, в транспорте или перед сном. Неважно, где ты — включай, листай и смотри свежие серии каждый день. Минимум времени, максимум эмоций.





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