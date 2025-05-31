NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked) 1.7.2
Мини-сериалы до минуты — смотри истории там, где раньше было скучно
NetShort — это платформа вертикального стриминга, где сериалы в формате до 60 секунд захватывают внимание с первых кадров. Вместо долгих сезонов — короткие, сочные эпизоды, которые легко смотреть стоя в очереди, в транспорте или перед сном. Неважно, где ты — включай, листай и смотри свежие серии каждый день. Минимум времени, максимум эмоций.
Все видео — в HD-качестве, специально под экран смартфона. От триллеров до романтики, от драмы до комедии — эксклюзивные шоу, которые выходят только на NetShort. Подключайся, чтобы не пропустить ничего важного. Никаких оправданий — у тебя есть одна минута.
Премиум разблокирован
Скачать NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked) v1.7.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.