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NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked)

NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked) 1.7.2

Мини-сериалы до минуты — смотри истории там, где раньше было скучно
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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
NETSTORY PTE. LTD.
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 15:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

NetShort — это платформа вертикального стриминга, где сериалы в формате до 60 секунд захватывают внимание с первых кадров. Вместо долгих сезонов — короткие, сочные эпизоды, которые легко смотреть стоя в очереди, в транспорте или перед сном. Неважно, где ты — включай, листай и смотри свежие серии каждый день. Минимум времени, максимум эмоций.


Все видео — в HD-качестве, специально под экран смартфона. От триллеров до романтики, от драмы до комедии — эксклюзивные шоу, которые выходят только на NetShort. Подключайся, чтобы не пропустить ничего важного. Никаких оправданий — у тебя есть одна минута.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked) v1.7.2 MOD APK

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Скачать NetShort - Popular Dramas & TV (Мод, Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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