Описание

PawAI — это инновационное приложение, которое использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преобразовать обычные фотографии в веселые и милые анимационные образы ваших питомцев. Просто сделайте снимок своего любимца или выберите изображение из галереи, а затем выберите желаемый мультяшный фильтр из богатой библиотеки доступных вариантов.





Благодаря широкому выбору вдохновленных популярными мультфильмами и шоу фильтров, таких как "Щенячий патруль", "Гарфилд", "Снупи" и многих других, вы можете создать уникальные и забавные изображения своих питомцев. Постоянное обновление библиотеки фильтров гарантирует, что всегда будут доступны новые и свежие варианты для творчества.





Сохраняйте свои мультяшные творения в галерее приложения и легко делитесь ими с друзьями и подписчиками в социальных сетях. PawAI превращает обычные моменты с вашими питомцами в веселые и милые мультяшные сцены, добавляя радость и веселье в вашу жизнь.