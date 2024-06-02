SciFi Survivor: Mecha Survival (Мод, Без рекламы) 0.0.46
Когда чудовищные инопланетные создания вторгаются на Землю, ваше единственное спасение - командовать армией механических роботов в SciFi Survivor: Mecha Survival. Эта игра предоставляет вам возможность настроить своего личного боевого меха с помощью передового вооружения и технологий.
Собирайте союзников и бойцов в специализированные отряды для борьбы с ужасными чудовищами, захватившими планету. Погрузитесь в захватывающие научно-фантастические 3D-локации и участвуйте в тактических сражениях.
Каждый день выполняйте миссии, чтобы заработать драгоценные камни, золото и сундуки с снаряжением для улучшений вашего меха. Простое управление, постоянно обновляемый контент и потрясающая графика делают SciFi Survivor: Mecha Survival идеальной игрой для тех, кто мечтает стать неукротимым командиром мехов и спасти человечество. Разместите ваши механизированные отряды на передовой и обеспечьте будущее нашей планеты!
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Скачать SciFi Survivor: Mecha Survival (Мод, Без рекламы) 0.0.46 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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