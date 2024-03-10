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Three Kingdoms Dynasty Archers (Мега Меню)

Three Kingdoms Dynasty Archers (Мега Меню) 1.0.102

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Imba Global
Версия:
1.0.102
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
id приложения:
co.imba.dynasty.archer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
624

Three Kingdoms Dynasty Archers представляет собой игру, которая обещает игрокам захватывающий боевой опыт с непрерывными сражениями. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху Трех Королевств, наполненное героическими событиями и серьезными испытаниями. Здесь вы сможете доказать миру свои выдающиеся боевые навыки и мастерство обращения с оружием.


Один из ключевых аспектов, на который следует обратить особое внимание, это контекст игры. Three Kingdoms Dynasty Archers основана на реальном историческом периоде Троецарствия в древнем Китае, где происходили напряженные сражения за контроль над землей. Чтобы предложить игрокам максимально увлекательный опыт, игра полностью воссоздает эпические исторические битвы этой эпохи.


Скриншоты

Информация о модах

–[ МЕНЮ ПЛЕЕРА ]–


Обновление здоровья

Множитель скорости игрока

Множитель опыта

Wall Hack (работа с мультипликатором скорости)

–[ МЕНЮ ВАЛЮТЫ ]–


Неограниченное золото

Неограниченный бриллиант

Бесплатный шоппинг

Скачать Three Kingdoms Dynasty Archers (Мега Меню) 1.0.102 взлом

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Скачать Three Kingdoms Dynasty Archers (Мега Меню)
500 Мб
Ссылка 2
500 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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