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CookieRun: Witch’s Castle (Мод Меню)

CookieRun: Witch’s Castle (Мод Меню) 2.1.002

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Версия:
2.1.002
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Devsisters Corporation
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 971 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
305
Скриншоты
Описание

Пазлы - это игра, где нет четкой формулы победы, а лишь постоянное тренирование ума. Однако основная цель игр - развлечение. Ведь когда-нибудь видели печенье, которое сражается с ведьмой? Вот именно такая атмосфера создана в CookieRun: Witch's Castle, история которой одновременно забавная и уникальная, заставляя игроков интересоваться происходящим.


Игры в жанре "три в ряд" обычно отличаются своим уникальным подходом к творчеству. Разнообразие правил делает их более сложными и захватывающими. Однако, чтобы выделиться среди подобных игр, необходимо разработать комбинации, которые приносят яркий и привлекательный эффект. Задумайтесь над сложной шахматной позицией, а затем создайте взрывные комбинации, которые доставят истинное удовлетворение.


Информация о модах

МЕНЮ МОД

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать CookieRun: Witch’s Castle (Мод Меню) 971 Мб Ссылка 2 971 Мб
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