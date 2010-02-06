Описание

DeltaBeats - это захватывающая ритм-игра, предназначенная для всех, кто любит музыку и танцы. В DeltaBeats вы можете окунуться в мир звуков и ритмов, наслаждаясь музыкой и одновременно улучшая свои музыкальные навыки.





Издатель DeltaBeats, iwate EVOLVED, стремится продвигать японскую индустрию видеоигр, переинвестируя доходы от своих игр в развитие отрасли. Благодаря этому подходу игроки могут наслаждаться качественными играми и в то же время вносить свой вклад в развитие игровой индустрии.