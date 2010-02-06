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DeltaBeats (Мод, Unlocked)

DeltaBeats 1.7.0

Unlocked
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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
iwate EVOLVED
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
150
Скриншоты
Описание

DeltaBeats - это захватывающая ритм-игра, предназначенная для всех, кто любит музыку и танцы. В DeltaBeats вы можете окунуться в мир звуков и ритмов, наслаждаясь музыкой и одновременно улучшая свои музыкальные навыки.


Издатель DeltaBeats, iwate EVOLVED, стремится продвигать японскую индустрию видеоигр, переинвестируя доходы от своих игр в развитие отрасли. Благодаря этому подходу игроки могут наслаждаться качественными играми и в то же время вносить свой вклад в развитие игровой индустрии.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Песни разблокированы
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать DeltaBeats (Мод, Unlocked) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

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