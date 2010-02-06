Версия:
1.7.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
iwate EVOLVED
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
150
Описание
DeltaBeats - это захватывающая ритм-игра, предназначенная для всех, кто любит музыку и танцы. В DeltaBeats вы можете окунуться в мир звуков и ритмов, наслаждаясь музыкой и одновременно улучшая свои музыкальные навыки.
Издатель DeltaBeats, iwate EVOLVED, стремится продвигать японскую индустрию видеоигр, переинвестируя доходы от своих игр в развитие отрасли. Благодаря этому подходу игроки могут наслаждаться качественными играми и в то же время вносить свой вклад в развитие игровой индустрии.
Информация о модах
- Мод меню
- Песни разблокированы
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