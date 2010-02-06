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Rizline (Мод, Unlocked)

Rizline (Мод, Unlocked) 1.2.7

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Версия:
1.2.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PigeonGames
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
560
Скриншоты
Описание

Rizline, новая музыкальная ритм-игра от Pigeon Games, представляет захватывающее путешествие в мире, где точки и линии танцуют в гармонии под ритм вашего сердца. Разработчики, известные своим предыдущим успехом с игрой Phigros, обещают завораживающий опыт.


Игроков ждут уникальные геометрические узоры, пульсирующие в согласии с музыкой, создавая визуально захватывающий гобелен. Rizline предоставляет возможность погрузиться в мир зрелищных музыкальных композиций, взаимодействуя с ними через ритмичное взаимодействие с точками и линиями.


Эта игра обещает не только аудиовизуальное наслаждение, но и уникальный музыкальный опыт, который погружает игроков в атмосферу музыки, создавая гармонию между звуками и графикой. Rizline является ещё одним шагом Pigeon Games в создании увлекательных ритм-игр с визуальной изысканностью.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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