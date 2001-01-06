D4DJ Groovy Mix — это ритм-игра на диджейскую тему, в которой игроки присоединятся к множеству женских персонажей и наилучшим образом завершат песни. С разнообразными песнями вы потратите время, чтобы набрать наивысший балл на каждом уровне. Кроме того, все персонажи в игре появляются в гача-баннерах, где вам потребуется время, чтобы призвать и повысить их потенциал. Опыт работы ди-джеем в D4DJ Groovy Mix бросает вызов игрокам, поскольку им нужно будет исполнять отличные песни в этой игре.





В каждой песне есть определенное количество нот, которые вам нужно будет правильно взять, и, конечно же, их количество варьируется и будет меняться в зависимости от выбранной вами песни. Таким образом, вы будете развивать свои навыки и постепенно набирать более высокие баллы на протяжении всего уровня за впечатляющие награды. При запуске игры вы увидите два диска и синюю полосу между ними. Вы увидите несколько маленьких пустых ячеек, соответствующих местам, куда могут попасть ноты, и заставит вас правильно сопоставить их, чтобы они не выходили за этот такт. В то же время два диска также можно будет нажать, когда появится круг. Эти факторы полностью понятны игроку, но проблемы начнут появляться при запуске игрового экрана.



