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D4DJ Groovy Mix (Режим Бога, Всегда Идеальный)

D4DJ Groovy Mix (Режим Бога, Всегда Идеальный) 6.1.01

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Версия:
6.1.01
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bushiroad International Pte Ltd_
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 157

D4DJ Groovy Mix — это ритм-игра на диджейскую тему, в которой игроки присоединятся к множеству женских персонажей и наилучшим образом завершат песни. С разнообразными песнями вы потратите время, чтобы набрать наивысший балл на каждом уровне. Кроме того, все персонажи в игре появляются в гача-баннерах, где вам потребуется время, чтобы призвать и повысить их потенциал. Опыт работы ди-джеем в D4DJ Groovy Mix бросает вызов игрокам, поскольку им нужно будет исполнять отличные песни в этой игре. 


В каждой песне есть определенное количество нот, которые вам нужно будет правильно взять, и, конечно же, их количество варьируется и будет меняться в зависимости от выбранной вами песни. Таким образом, вы будете развивать свои навыки и постепенно набирать более высокие баллы на протяжении всего уровня за впечатляющие награды. При запуске игры вы увидите два диска и синюю полосу между ними. Вы увидите несколько маленьких пустых ячеек, соответствующих местам, куда могут попасть ноты, и заставит вас правильно сопоставить их, чтобы они не выходили за этот такт. В то же время два диска также можно будет нажать, когда появится круг. Эти факторы полностью понятны игроку, но проблемы начнут появляться при запуске игрового экрана.



Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

  • Автоматическое воспроизведение
  • Режим Бога
  • Всегда Великолепно
  • Всегда Хорошо
  • Всегда Идеально
 Теги темы: Режим бога

Скачать D4DJ Groovy Mix (Режим Бога, Всегда Идеальный) 6.1.01 взлом

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Англ. версия 131 Мб Японская версия 131 Мб Ссылка 2 [Англ. версия 6.1.01] 131 Мб Ссылка 2 [Японская версия 6.4.0] 131 Мб

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