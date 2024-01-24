The Idolmaster: Cinderella Girls Starlight Stage (Мод, Авто танец) 10.3.5
The Idolm@ster: Cinderella Girls Starlight Stage предлагает уникальный опыт в жанре ритм-игр с множеством захватывающих особенностей. Отличный дизайн персонажей, чувственная атмосфера и множество других элементов делают эту игру настоящим произведением искусства, принося удовольствие от игрового процесса. Сюжет игры глубок и тщательно разработан, создавая незабываемые моменты с красивыми и талантливыми девушками. Расслабляющая и увлекательная ритм-игра Cinderella Girls Starlight Stage приносит много удовольствия. Она предлагает разнообразный контент, включая крупные события и концерты, которые позволяют игрокам провести время весело.
Многие вызовы и выступления девушек проходят в различных местах, предоставляя возможность попрактиковаться и насладиться новыми музыкальными композициями. Ваш прогресс в игре будет влиять на популярность персонажей и их навыки, позволяя быстро адаптироваться к новым выступлениям. Эта игра приносит радость и удовольствие от музыки и ритма, предоставляя вам возможность погрузиться в мир красивой музыки и талантливых идолов.
Информация о модах
Mod Menu
> God Mode
> Auto Dance
> Sliders: выберите соотношение идеальных/отличных/хороших нот.
Информация: при выборе Autodance все ноты по умолчанию становятся Nice. Измените ползунки Perfect/Great %, чтобы настроить результаты.
Эти результаты будут выбраны иерархически; это означает, что сначала выбирается Идеальный %, а затем Великолепный % основан на тех, кто не был Совершенным.
Например, если оба ползунка стоят на 50, то вы получите 50 % «Идеально», 25 % «Отлично» (50 % заметок, которые не оказались идеальными), 25 % «Хорошо».
Предупреждение:
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