Pianista (Мод Меню) 2.4.4
Я видел много игроков с отличными рефлексами, которые часто выбирают ритм-игры, чтобы бросить вызов своим способностям. Pianista — это ритм-игра, главная цель которой — предоставить игрокам именно те задачи, которые они ищут. На экране будет четыре столбца с кнопками, которые движутся сверху вниз в соответствии с ритмом песни, и игроку нужно нажимать эти кнопки в нужный момент, когда они достигают соответствующей позиции.
В игре представлена библиотека с множеством различных песен, причем большинство из них — инструментальные произведения, написанные известными композиторами. Это придает игре особый шарм. В то время как другие ритм-игры используют современную музыку, Pianista предлагает вечную инструментальную музыку, вызывая чувство ностальгии и делая игровой процесс уникальным. Эта игра идеально подходит для тех, кто хочет развить свои рефлексы и насладиться классической музыкой. Она сочетает в себе сложные задачи и прекрасные мелодии, предоставляя игрокам незабываемый опыт.
Информация о модах
МЕНЮ МОД
Автовоспроизведение
Всегда чудесно
Всегда отлично
Всегда хорошо
Всегда справедливо
Всегда скучаю
Скачать Pianista (Мод Меню) 2.4.4 взлом
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