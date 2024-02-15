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Pianista (Мод Меню)

Pianista (Мод Меню) 2.4.4

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Версия:
2.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PianistaCompany
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 516 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

Я видел много игроков с отличными рефлексами, которые часто выбирают ритм-игры, чтобы бросить вызов своим способностям. Pianista — это ритм-игра, главная цель которой — предоставить игрокам именно те задачи, которые они ищут. На экране будет четыре столбца с кнопками, которые движутся сверху вниз в соответствии с ритмом песни, и игроку нужно нажимать эти кнопки в нужный момент, когда они достигают соответствующей позиции.


В игре представлена библиотека с множеством различных песен, причем большинство из них — инструментальные произведения, написанные известными композиторами. Это придает игре особый шарм. В то время как другие ритм-игры используют современную музыку, Pianista предлагает вечную инструментальную музыку, вызывая чувство ностальгии и делая игровой процесс уникальным. Эта игра идеально подходит для тех, кто хочет развить свои рефлексы и насладиться классической музыкой. Она сочетает в себе сложные задачи и прекрасные мелодии, предоставляя игрокам незабываемый опыт.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Автовоспроизведение

Всегда чудесно

Всегда отлично

Всегда хорошо

Всегда справедливо

Всегда скучаю

 Теги темы: Мод меню

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