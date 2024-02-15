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SUPERSTAR YG (Мод Меню)

SUPERSTAR YG (Мод Меню) 3.17.1

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Версия:
3.17.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

SUPERSTAR YG предлагает невероятно захватывающий опыт с бесчисленными известными песнями от лучших исполнителей. Вы сможете собирать множество карт и цифр, которые помогут вам быстро улучшать свои навыки, достигать новых целей и преодолевать каждую миссию и неожиданное испытание. Игра приносит расслабляющее и увлекательное чувство, которое понравится всем.


Приложение позволяет вам играть и наслаждаться популярными песнями, которые обновляются ежедневно, добавляя свежесть и привлекательность. Вы так увлечетесь процессом, что будете хотеть возвращаться снова и снова. Игра строит ваш путь от простого к сложному, обеспечивая новый и захватывающий опыт. SUPERSTAR YG — отличный способ погрузиться в мир музыки и получить удовольствие от каждой проведенной минуты.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Автовоспроизведение

Всегда Супер Перфер

Всегда предпочитаю

Всегда хорошо

Всегда Мисс

 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR YG (Мод Меню) 3.17.1 взлом

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Скачать SUPERSTAR YG (Мод Меню) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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