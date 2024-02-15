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Beat Hazard 2

Beat Hazard 2 1.33

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Версия:
1.33
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cold Beam Games Ltd
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8

Beat Hazard 2 — это уникальная игра, в которой геймплей со стрельбой сочетается с музыкой, создавая новый и захватывающий игровой опыт. В этой игре каждое сражение сопровождается музыкальными треками, которые определяют продолжительность и динамику матча. Вы сами выбираете песню, которая будет играть во время битвы, и именно она влияет на сложность и количество врагов. Чем энергичнее и интенсивнее музыка, тем больше врагов и сложнее сражение. Интенсивность и мощь вашего космического корабля также зависят от выбранного трека, поэтому выбирайте музыку с умом, чтобы подготовиться к предстоящим испытаниям. 


Каждая песня преобразуется в уникальное игровое поле, где враги появляются и атакуют в ритме музыки. Игроки могут загружать свои любимые треки, создавая индивидуальный опыт для каждого матча. Музыка не только определяет геймплей, но и влияет на визуальные эффекты. Световые шоу и взрывы синхронизируются с ритмом музыки, создавая захватывающую атмосферу. Каждый музыкальный трек порождает уникальные волны врагов, что делает каждое сражение неповторимым. В процессе игры вы можете улучшать свой космический корабль, добавляя новые виды оружия и защиту, чтобы справляться с более сложными врагами. Beat Hazard 2 предлагает не просто игру, а симфонию битв, где каждый трек становится незабываемым приключением. Выбирайте свои любимые песни, поднимайте уровень адреналина и наслаждайтесь динамичными сражениями в ритме музыки.


Скриншоты

Информация о модах

Полная игра

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Скачать Beat Hazard 2 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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