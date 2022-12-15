Ensemble Stars Music - это относительно новая игра, которая была запущена недавно, но уже завоевала популярность среди игроков по всему миру. Если вы являетесь страстным поклонником музыки и игр, таких как Audition, то данная игра, вероятно, будет вас интересовать. Она переносит вас в захватывающий мир музыки и танцев, предоставляя возможность исследовать жизнь японских айдолов. Сюжет игры разворачивается в вымышленном городе будущего, где игроки выступают в роли продюсера в ведущей развлекательной компании Ensemble Square. Задача игрока - управлять и развивать карьеру певцов и групп, создавая для них имидж и организовывая выступления.





Игра начинается с того момента, когда группа студентов из престижной художественной школы Yumenosaki Academy желает присоединиться к вашей компании. Ensemble Stars Music предоставляет игрокам возможность погрузиться в атмосферу мира музыки, танцев и айдолов, а также управлять процессом их развития. Она сочетает в себе музыкальные элементы с управленческими аспектами, создавая увлекательный игровой опыт для всех поклонников музыки и айдолов.







