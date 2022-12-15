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Ensemble Stars Music (Мод меню)

Ensemble Stars Music (Мод меню) 2.3.6485

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4
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Версия:
2.3.6485
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HappyElements
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 615 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 626

Ensemble Stars Music - это относительно новая игра, которая была запущена недавно, но уже завоевала популярность среди игроков по всему миру. Если вы являетесь страстным поклонником музыки и игр, таких как Audition, то данная игра, вероятно, будет вас интересовать. Она переносит вас в захватывающий мир музыки и танцев, предоставляя возможность исследовать жизнь японских айдолов. Сюжет игры разворачивается в вымышленном городе будущего, где игроки выступают в роли продюсера в ведущей развлекательной компании Ensemble Square. Задача игрока - управлять и развивать карьеру певцов и групп, создавая для них имидж и организовывая выступления.


Игра начинается с того момента, когда группа студентов из престижной художественной школы Yumenosaki Academy желает присоединиться к вашей компании. Ensemble Stars Music предоставляет игрокам возможность погрузиться в атмосферу мира музыки, танцев и айдолов, а также управлять процессом их развития. Она сочетает в себе музыкальные элементы с управленческими аспектами, создавая увлекательный игровой опыт для всех поклонников музыки и айдолов.




Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Всегда идеально

Всегда отлично

Всегда хорошо

Автовоспроизведение

МОД 2

  1. МОД МЕНЮ
  2. АВТО ТАНЕЦ
  3. ТАНЦУЮ ВСЕГДА ВЕЛИКОЛЕПНО
  4. ТАНЕЦ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНО
  5. ТАНЦУЮ ВСЕГДА ВЕЛИКОЛЕПНО
 Теги темы: Мод меню

Скачать Ensemble Stars Music (Мод меню) 2.3.6485 взлом

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Скачать Ensemble Stars Music (Мод меню) 615 Мб Ссылка 2 615 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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