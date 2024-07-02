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Project: Muse (Мод, Бесплатные покупки)

Project: Muse (Мод, Бесплатные покупки) 8.3.0

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Версия:
8.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rinzz Co. Ltd.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 196 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 292

Project: Muse - это увлекательная музыкальная игра, которая сочетает в себе высокий темп и современные концепции, чтобы предоставить игрокам захватывающий игровой опыт, сопровождаемый качественной музыкой. В этой игре игроки смогут наслаждаться разнообразными песнями и музыкальными композициями, преодолевая музыкальные вызовы и испытания.


Одной из особенностей Project: Muse является наличие красочных персонажей с различными способностями. Эти персонажи могут помочь игрокам в прохождении уровней и предоставляют разнообразные возможности для игры. В зависимости от выбора персонажа игровой опыт может меняться, что делает игру более разнообразной. Игра также постоянно обновляется, добавляя новый контент и песни для игроков. Это позволяет игрокам всегда находить что-то новое и интересное в Project: Muse и сохранять интерес к игре на долгое время.


Project: Muse предлагает не только музыкальное удовольствие, но и возможность соревноваться и улучшать свои навыки в игре. Она привлекательна как для любителей музыки, так и для тех, кто ищет захватывающий и динамичный геймплей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • VIP получен
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Project: Muse (Мод, Бесплатные покупки) 8.3.0 взлом

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Скачать Project: Muse (Мод, Бесплатные покупки) 196 Мб Ссылка 2 196 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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