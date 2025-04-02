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A Dance of Fire and Ice (Мод, Unlocked)

A Dance of Fire and Ice 2.9.4

UnlockedВстроенный кэш
17
3
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Версия:
2.9.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
7th Beat Games
Категория:
Казуальные / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 627
Скриншоты
Описание

Игра "Танец Огня и Льда" предлагает уникальный геймплей, в котором два элемента противоположных цветов должны добраться до конца экрана. Геймплей иногда включает в себя музыкальные уровни, но также представлены и уровни с необычными жанровыми особенностями. Каждый уровень становится все длиннее и более сложным, предоставляя игрокам вызовы, которые требуют точности и хорошей реакции.


Игрокам также доступна улучшенная система резервного копирования, которая позволяет им создавать резервные копии своего игрового прогресса. Эта функция полезна, если у игрока возникнут проблемы с файлом сохранения на их устройстве. Она дает игрокам возможность восстановить данные, с которыми они ранее сталкивались, чтобы не потерять свой игровой прогресс. Это особенно полезно для многих игроков, особенно тех, кто играет в режиме мультиплеера или хочет обеспечить сохранность своего прогресса.




Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

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Скачать A Dance of Fire and Ice (Мод, Unlocked) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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