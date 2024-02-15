Если вы являетесь поклонником K-pop группы Stayc и хотите погрузиться во всё, что с ней связано, вам стоит сыграть в SUPERSTAR STAYC. Эта игра позволяет насладиться всей музыкой группы, предоставляя возможность одновременно играть и наслаждаться песнями. В игре представлены почти все песни Stayc, так что истинные фанаты не будут разочарованы, если не найдут свою любимую композицию.





Кроме того, песни в игре настроены для создания уровней разной сложности, от простого до сложного. Сложность игры увеличивается в зависимости от ритма исполняемых песен, что делает игровой процесс увлекательным и захватывающим. SUPERSTAR STAYC идеально подходит для тех, кто хочет испытать свою реакцию и наслаждаться музыкой Stayc одновременно.