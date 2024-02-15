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SUPERSTAR LAPONE (Мод Меню)

SUPERSTAR LAPONE (Мод Меню) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DalcomSoft Japan
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Если вы являетесь поклонником K-pop группы Stayc и хотите погрузиться во всё, что с ней связано, вам стоит сыграть в SUPERSTAR STAYC. Эта игра позволяет насладиться всей музыкой группы, предоставляя возможность одновременно играть и наслаждаться песнями. В игре представлены почти все песни Stayc, так что истинные фанаты не будут разочарованы, если не найдут свою любимую композицию.


Кроме того, песни в игре настроены для создания уровней разной сложности, от простого до сложного. Сложность игры увеличивается в зависимости от ритма исполняемых песен, что делает игровой процесс увлекательным и захватывающим. SUPERSTAR STAYC идеально подходит для тех, кто хочет испытать свою реакцию и наслаждаться музыкой Stayc одновременно.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Автовоспроизведение

Всегда Супер Перфер

Всегда Перфер

Всегда хорошо

Всегда Мисс

 Теги темы: Мод меню

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Скачать SUPERSTAR LAPONE (Мод Меню) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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