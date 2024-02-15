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SuperStar Philippines (Мод Меню)

SuperStar Philippines (Мод Меню) 3.9.7

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Версия:
3.9.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft US, Inc.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Конечно, вы никогда не ожидали, что появится игра, предназначенная специально для фанатов группы Stayc, верно? Как уже упоминалось, SUPERSTAR STAYC — это игра, вдохновленная предыдущими ритм-играми, в сочетании с популярной идол-группой, которую обожают многие молодые люди. Здесь у игроков будет больше возможностей собирать редкие предметы, связанные с их кумирами.


Хотя эта игра предназначена для энтузиастов, которые любят группу Stayc, разработчики также уделили внимание основным игровым особенностям. Помимо наслаждения музыкой своей любимой группы, игрокам нужно будет тренироваться в развитии навыков, чтобы участвовать в соревнованиях с другими игроками со всего мира.


Игра предлагает разнообразные уровни сложности, позволяя каждому игроку найти свой ритм и улучшать свои способности. Собирайте уникальные карты и предметы, открывайте новые песни и соревнуйтесь в различных музыкальных режимах. SUPERSTAR STAYC дарит фанатам возможность погрузиться в мир своих кумиров, наслаждаясь качественной ритм-игрой и развивая свои навыки.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Автовоспроизведение

Всегда супер перфер

Всегда Перфер

Всегда хорошо

Всегда Мисс

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