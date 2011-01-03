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Rotaeno (Мод, Unlocked)

Rotaeno (Мод, Unlocked) 2.7.0

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Версия:
2.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
X.D. Network
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
407
Скриншоты
Описание

Rotaeno - это захватывающая ритм-игра, которая предлагает вам уникальный музыкальный опыт. Используя гироскоп вашего устройства, вы будете стучать большим пальцем и щелкать запястьем, чтобы играть в ноты и ритмы. В этой игре вам предстоит вращать свое устройство, чтобы ловить ноты, пока вы парите среди звезд. Откройте для себя захватывающий космический мир, наслаждаясь кик-битами и звездными синтезаторами, которые оживят ваше путешествие.


Чтобы полностью погрузиться в атмосферу игры, наденьте наушники и наслаждайтесь потрясающим звуковым сопровождением, которое сопровождает каждый ваш удар и движение.


Rotaeno предлагает вам музыкальное путешествие, которое оживляет ваше воображение и позволяет вам наслаждаться ритмами и звуками прямо в ваших руках. Готовы ли вы отправиться в эту уникальную музыкальную приключение и стать мастером ритма?


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

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