Rotaeno - это захватывающая ритм-игра, которая предлагает вам уникальный музыкальный опыт. Используя гироскоп вашего устройства, вы будете стучать большим пальцем и щелкать запястьем, чтобы играть в ноты и ритмы. В этой игре вам предстоит вращать свое устройство, чтобы ловить ноты, пока вы парите среди звезд. Откройте для себя захватывающий космический мир, наслаждаясь кик-битами и звездными синтезаторами, которые оживят ваше путешествие.
Чтобы полностью погрузиться в атмосферу игры, наденьте наушники и наслаждайтесь потрясающим звуковым сопровождением, которое сопровождает каждый ваш удар и движение.
Rotaeno предлагает вам музыкальное путешествие, которое оживляет ваше воображение и позволяет вам наслаждаться ритмами и звуками прямо в ваших руках. Готовы ли вы отправиться в эту уникальную музыкальную приключение и стать мастером ритма?
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