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Fx Racer (Мод, Много денег)

Fx Racer (Мод, Много денег) 1.4.5

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FNK Games
Версия:
1.4.5
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.MantisGames.FormulaUnlimitedFREE
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1

Fx Racer — это захватывающий гоночный симулятор, который предлагает игрокам погрузиться в мир высокоскоростных заездов с участием профессиональных гонщиков. Эта игра создана для тех, кто увлекается автомобилями и скоростью, предоставляя возможность испытать на себе все трудности и риски, связанные с управлением гоночных автомобилей на самых сложных трассах мира.


Одной из особенностей Fx Racer является обширная база данных суперкаров, которая позволяет игрокам выбирать из множества моделей на любой вкус — от классических до современных гиперкаров. Каждый автомобиль можно настроить и адаптировать под индивидуальные предпочтения и стиль вождения каждого игрока. Графика в игре выполнена на высоком уровне, обеспечивая реалистичное и детальное изображение как автомобилей, так и трасс. Красивые пейзажи и динамично меняющиеся погодные условия добавляют в игру дополнительную привлекательность и реалистичность.


Игрокам предстоит не просто участвовать в гонках, но и стратегически подходить к каждому заезду, учитывая особенности трассы и поведение соперников. Прохождение различных чемпионатов и соревнований позволяет открывать новые автомобили и улучшения, делая игровой процесс ещё более захватывающим и интересным.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Fx Racer (Мод, Много денег) 1.4.5 взлом

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Скачать Fx Racer (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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