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Rock Crawling (Мод, Unlocked)

Rock Crawling (Мод, Unlocked) 2.6.0

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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TapNation
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 107
Скриншоты
Описание

Rock Crawling - представляет собой гоночную игру, ориентированную на экстремальные гонки и преодоление сложных трасс. Игроки окунутся в мир захватывающих гонок, каждый уровень которых предлагает уникальные и разнообразные условия и окружения.


Главной особенностью игры являются продуманные и сложные трассы, где игрокам придется продемонстрировать свое мастерство в управлении автомобилем, преодолевая разнообразные препятствия и труднопроходимые участки. Разработчики "Rock Crawling" уделили особое внимание графике, благодаря чему игра получила обновленный и более реалистичный визуальный стиль. Это придает гонкам еще большую динамику и вовлекает игроков в процесс на более глубоком уровне.


Игра ориентирована на тех, кто ищет экстремальные и непрерывные гонки, где каждый новый уровень представляет собой уникальное испытание для умений и навыков водителя. "Rock Crawling" предлагает игрокам погрузиться в мир скорости, адреналина и захватывающих гоночных приключений.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Rock Crawling (Мод, Unlocked) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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