Rally ONE : Multiplayer Racing (Мод, Много алмазов) - Вы можете стать лучшим гонщиком. Соревнуйтесь с соперниками со всего мира и докажите это! Подарочные драгоценные камни - идеальный инструмент для новичка. Зарабатывайте их, побеждая в гонках, и тратьте их на лучшие автомобили и улучшения. Сначала не используйте турбо, но по мере прохождения оно вам поможет!





Все противники — исключительно профессиональные гонщики, но наша цель — максимально упростить игру для тех, кто только начинает. Вы можете выбрать любую машину из доступных и играть на любой локации (кроме особых событий). Вам решать, как потратить свои деньги: купить улучшения или более совершенные автомобили? Вы умеете дрейфовать? Пришло время попробовать! Если нет — научим.